Продукт роскоши: украинцы призвали Порошенко ввести акциз на конфеты

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинцы обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой ввести акциз на сладости как на продукт роскоши, передает УНН со ссылкой на текст петиции.

"Ввести акциз на сладости (конфеты) как на товар (продукт) роскоши. Акциз будут вычислять в зависимости от содержания сахара. Доход от сбора будут направлять на развитие аграрного сектора или спорта", - говорится в тексте петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы просят Президента увеличить помощь при рождении ребенка

Автор отмечает, что главной целью просьбы является обеспечение здорового питания нации, снижение сахарной зависимости людей, а также преодоление национальной проблемы сахарного диабета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

Просьба была зарегистрирована 18 января и набрала пока 12 голосов.