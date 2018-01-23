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Продукт роскоши: украинцы призвали Порошенко ввести акциз на конфеты

Продукт роскоши: украинцы призвали Порошенко ввести акциз на конфеты

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинцы обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой ввести акциз на сладости как на продукт роскоши, передает УНН со ссылкой на текст петиции.

"Ввести акциз на сладости (конфеты) как на товар (продукт) роскоши. Акциз будут вычислять в зависимости от содержания сахара. Доход от сбора будут направлять на развитие аграрного сектора или спорта", - говорится в тексте петиции.

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Автор отмечает, что главной целью просьбы является обеспечение здорового питания нации, снижение сахарной зависимости людей, а также преодоление национальной проблемы сахарного диабета.

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Просьба была зарегистрирована 18 января и набрала пока 12 голосов.

Источник: УНН
Теги: петиция, Петр Порошенко
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