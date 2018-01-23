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Тела погибших из Донбасса практически не вывозят - Богомолец

Тела погибших из Донбасса практически не вывозят - Богомолец

КИЕВ. 22 января. УНН. На неподконтрольных территориях еще немало захоронений тел и фрагментов тел погибших, но сегодня их поиск и вывоз практически не осуществляется. Об этом на совещании по вопросам поиска пропавших без вести на Донбассе, состоявшейся в Днепропетровской ОГА сообщила народный депутат Ольга Богомолец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу нардепа.

По информации пресс-службы, Богомолец призвала Международный Комитет Красного Креста активизировать переговорный процесс в Минске по поиску и вывозу остатков погибших украинских воинов с неподконтрольной территории Донбасса.

По ее словам, известно, что на неподконтрольных территориях еще немало захоронений тел и фрагментов тел погибших, но сегодня их поиск и вывоз практически не осуществляется.

"Учитывая, что из-за погодных условий и зверей, которые приводят к окончательному уничтожению тел погибших, мы каждую зиму навсегда теряем возможность вернуть тела наших бойцов домой, действовать надо быстро. Времени остается мало", - сообщила Богомолец.

Как сообщила народный депутат, сегодня в Украине сотни семей ожидают известия от близких, пропавших без вести в зоне АТО. Поэтому полный вывоз и ДНК-идентифкация остатков позволит каждой семье получить информацию о судьбе близкого человека.

В связи с этим Богомолец обратилась к представителям Международного Красного Креста с просьбой официально поднять этот вопрос на Минской переговорной группе и вынести его как отдельную переговорную позицию.

Напомним, в ноябре Богомолец сообщила, что с помощью ДНК-экспертизы экспертам удалось идентифицировать 450 погибших в зоне проведения АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, погибшие
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