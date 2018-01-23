Украинцам посоветовали не ехать в Анголу из-за вспышки холеры и малярии

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинцам посоветовали не ехать в Анголу из-за вспышки холеры и увеличения количества больных малярией, в частности в провинции Уиже. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"В связи со вспышкой холеры, а также значительным увеличением числа больных малярией на севере Республики Ангола, в частности в провинции Уиже (290 км от столицы м.Луанда) МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещение провинции Уиже до нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в Анголе, посоветовали быть осторожными и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

Так, с конца декабря 2017 года в провинции Уиже зафиксировано 374 случая заболеваний холерой, из которых 9 - с летальным исходом; с 31 декабря 2017 года до 8 января 2018 года зарегистрировано 350 случаев заболеваний малярией, из которых 7 - с летальным исходом.

В случае выявления заболевания украинцам нужно немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике.