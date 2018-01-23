"Динамо" на 112 позиций улучшило место в мировом рейтинге

КИЕВ. 22 января. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала мировой клубный рейтинг 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих" и сайт IFFHS.

Киевское "Динамо" по итогам предыдущего года сделало прыжок, набрав 191,5 очков и поднявшись сразу на 112 позиций - с 139-го места на 27-е. На один балл "бело-синие" отстали от кипрского "АПОЭЛа" и на 2 имеют больше, чем ФК "Либертад" из Парагвая.

Зато донецкий "Шахтер" опустился с 5-го на 33-е место. "Заря" также понизилась - с 247-го переместилась на 274-е, а полтавская "Ворскла" добавила 64 позиции - сейчас 386-я.

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Первая же десятка рейтинга выглядит так (в скобках представлены позиции, которые команда занимала в рейтинге по итогам 2016 года):

1 (2) "Реал" (Испания) - 328 пунктов

2 (34) "Гремио" (Бразилия) - 286

3 (12) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 284

4 (3) "Барселона" (Испания) - 269

5 (4) "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 266

6 (95) "Фламенго" (Бразилия) - 256

7 (10) "Ювентус" (Италия) - 254

8 (6) "Бавария" (Германия) - 250

9 (16) "Манчестер Сити" (Англия) - 244

10 (14) "РБ Зальцбург" (Австрия) - 240,5.

Примечательно, что нынешний клуб наставника Сергея Реброва "Аль-Ахли" занял второе место среди представителей Азии и в целом 97-е в мире (133,5 баллов).

Добавим также, клубы Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки ниже грандов украинского футбола. "Боруссия" Д 55-й, а "Шальке" 74-й.