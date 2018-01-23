Трамваи на столичной Борщаговке остановились в огромном заторе

КИЕВ. 22 января. УНН. На Борщаговке в Киеве произошел обрыв провода на линии скоростного трамвая 1 и 2. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На Борщаговке огромный затор из трамваев. От рынка "Днепр" до улицы Зодчих их собралось около 15.

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Отмечается, что люди выходили и шли пешком, или пересаживались на другой транспорт.

Сейчас движение уже восстановлено.

Напомним, 22 января на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела произошло ДТП, в результате чего была повреждена временная металлическая конструкция, установленная для ремонта путепровода, сам путепровод не пострадал.