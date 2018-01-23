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Около тысячи человек создали живую цепь в Житомире

Около тысячи человек создали живую цепь в Житомире

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 января. УНН. Около тысячи человек образовали живую цепь единения в Житомире ко Дню Соборности Украины, сообщает корреспондент УНН.

Житомиряне образовали цепь длиной в около полукилометра, соединив центральную площадь города и пешеходную улицу.

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После чего люди с государственным флагом и военным оркестром направились к центральной площади, где состоялся торжественный митинг. В конце мероприятия все присутствующие спели гимн Украины.

Отметим, 22 января отмечается День Соборности Украины. В этот день 1919 года был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

Источник: УНН
Теги: Житомир
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