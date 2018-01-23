Кропивницкий присоединился к празднованию Дня Соборности

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. По случаю Дня Соборности Украины на одной из площадей в Кропивницком состоялись торжественные мероприятия, сообщает корреспондент УНН.

В митинге и возложении цветов к памятнику Богдану Хмельницкому присоединились представители руководства города и области, силовых и правоохранительных структур, общественных организаций, духовенства, активисты, неравнодушные жители, студенческое сообщество, школьники.

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“Сегодня перед нами снова стоит вопрос защиты независимости и территориальной целостности нашей Украины. Этот день — лишний повод для того, чтобы сверить внутренний вектор, понять, что мы делаем на своем месте каждый, чтобы работать на благо нашей страны, на благо ее объединения. Единство дается нам нелегко. Каждый день наши соотечественники платят за нее своей жизнью и здоровьем. Сегодня я хочу пригласить всех, кто принял участие в праздновании Дня Соборности, приобщиться к всеукраинской акции „Тканная Украина“, в Кировоградской области ее представляет волонтер, мастерица Валентина Добровольская. Цель акции — символически объединить территории Украины”, — сказала руководитель Центра медико-психологической реабилитации “КОМ-ПАС” Анна Колева.

В рамках мероприятия присутствующие взялись за руки, образовав таким образом символическое “круг единства”, и спели Гимн Украины.