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Twitter обнаружил почти четыре тысячи аккаунтов, связанных в Кремлем

Twitter обнаружил почти четыре тысячи аккаунтов, связанных в Кремлем

КИЕВ. 22 января. УНН. Twitter обнаружил 3814 аккаунтов, связанных с Кремлем, которые во время выборов в США распространяли манипулятивную информацию. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

"Twitter обнаружил 3,814 тыс. аккаунтов, связанных с Кремлем, с которых во время последней президентской кампании в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в стране", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 678 тысяч пользователей соцсети попали под влияние аккаунтов российской "фабрики троллей".

Напомним, Twitter заблокировал дополнительно 1062 аккаунта, связанных, вероятно, с деятельностью российского “Агентства интернет-исследований” (АИИ), которое американские власти обвиняют в размещении в соцсетях рекламы во время предвыборной кампании в США. 

Источник: УНН
Теги: РФ, Кремль, Twitter
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