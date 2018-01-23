В Сенате США договорились о возобновлении работы правительства

КИЕВ. 22 января. УНН. Сенат США достиг согласия о возобновлении работы федерального правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Демократическая партия согласилась на временную меру в виде выделения средств на функционирование государственных учреждений до 8 февраля.

За это время законодатели должны решить проблему людей, попавших в США нелегально будучи еще детьми. Демократы требуют чтобы данные люди, которых насчитывается около 800 тысяч человек, не попали под угрозу депортации.

Республиканцы же считают, что договоренности в рамках данного вопроса - пока не уместны.

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Федеральные учреждения возобновят свою работу не сразу, а только после голосования в Палате представителей, которое будет иметь формальный характер.

Последний раз правительство США прекращало свою работу в 2013 году также из-за спора демократов и республиканцев.

Как сообщал УНН, ровно в полночь с пятницы на субботу (07:00 по киевскому времени) истек срок действия принятой в конце декабря 2017 резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.