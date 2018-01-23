В Италии мужчина открыл стрельбу с балкона

КИЕВ. 23 января. УНН. В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья, информирует УНН со ссылкой на газету La Stampa.

Ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров.

Отмечается, что угрозы жизни раненым нет.

Сам преступник заявил с балкона собственной квартиры, что убил собственную жену. Впоследствии он взял дробовик и начал стрелять в людей, которые находились на улице.

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Полиция установила, что нападавшим был местный 47-летний житель Давиде Манго, он отказывался от любых переговоров и на попытки правоохранителей найти с ним контакт - викидал из здания предметы и мебель, впоследствии к нему пытался подойти незнакомец и попытался его успокоить, однако - это не имело существенной пользы. Через некоторое время свет в квартире погас и Манго перестал отвечать и вести диалог, игнорируя просьбы родного отца не сопротивляться и не усугублять ситуацию. Совершив свыше 50 выстрелов из ружья и пистолета - мужчина выстрелил в себя в момент начала штурма спецназовцами и умер через некоторое время в больнице.

Как сообщал УНН, 20 января в Одессе пьяный 49-летний мужчина забаррикадировался в квартире и устроил из окна стрельбу по людям пожилого возраста.