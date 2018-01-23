ЕС ожидает от Киева создания качественных антикоррупционных структур

КИЕВ. 23 января. УНН. Запад ожидает от властей Украины создания согласно всем стандартам Высшего антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Если говорить, что ожидают от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктах. На данный момент критически важным является правильное создание Высшего антикоррупционного суда. Большим шагом, которого мы уже давно ждали, стало то, что президент Порошенко перед Новым годом направил этот законопроект в Верховную Раду. Гражданское общество и международное сообщество должны в этом несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия”, — сказал еврочиновник в Европейском политическом центре, где состоялся круглый стол на тему “Украина: перспективы на 2018”.

По его словам, вторым важным вопросом — есть имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который определяется как “в основном технический”.

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Как сообщал УНН, в Европейском Союзе призвали обеспечить беспрепятственный доступ к аннексированному Крыму международным экспертам по защите прав человека и ожидают скорейшее освобождение всех граждан Украины, которых нелегально удерживают в незаконно аннексированном Крыму и России.