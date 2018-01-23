"Арсенал" приобрел экс-полузащитника "Шахтера" Мхитаряна

КИЕВ. 23 января. УНН. Гранды английского футбола “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал” закончили процедуру обмена футболистов — Генрих Мхитарян перешел к “канонирам”, а Алексис Санчес отправился в состояние “красных дьяволов”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали перехода и срок подписанных контрактов 29-летних полузащитников не разглашаются.

“Я очень рад, что мы можем закончить это соглашение, и я очень счастлив оказаться здесь. Это мечта, я всегда мечтал играть за „Арсенал“. Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю”, — подчеркнул капитан сборной Армении Генрих Мхитарян.

В текущем сезоне Мхитарян провел на поле 22 матча в чемпионате Англии и других турнирах, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.

“Невероятно рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел три с половиной прекрасных года в „Арсенале“, и у меня останутся невероятные воспоминания о клубе и их поклонниках. Возможность сыграть на „Олд Траффорд“, этом историческом стадионе, и работать с Жозе Моуриньо — это то, от чего я не мог отказаться”, — отметил чилиец Санчес.

Отметим, что показатели игрока сборной Чили в нынешнем сезоне за лондонцев составили 22 проведенные поединки, 8 голов и 4 ассиста.

Примечательно, что Санчес входит в число 30-ти самых дорогих футболистов мира (70 млн. евро). Трансферная стоимость бывшего футболиста “Шахтера” Мхитаряна равняется 35 млн. евро.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 35 место.