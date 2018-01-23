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У берегов США зафиксирован российский разведывательный корабль

У берегов США зафиксирован российский разведывательный корабль

КИЕВ. 23 января. УНН. Российский шпионский корабль “Виктор Леонов” был замечен в 100 милях к юго-востоку от Уилмингтона, штат Северная Каролина, в международных водах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По словам одного из источников телеканала, на прошлой неделе “Виктор Леонов”, оснащенный разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием и предназначенный для перехвата коммуникационных сигналов, наблюдался в Карибском бассейне. Отмечается, что шпионский корабль, как правило, путешествовал вдоль восточного побережья, у мыса Канаверал, Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон.

Как сообщает издание, во всех этих местах находятся военно-морские установки США.

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Второй источник сообщил CNN, что корабль, скорее всего, займет 4-6-месячное развертывание с Восточного побережья, где он будет проводить разведывательные операции.

Как сообщал УНН, в начале января в небе над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника.

Источник: УНН
Теги: США, РФ
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