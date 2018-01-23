ЕС ввел новые санкции против граждан Венесуэлы и КНДР

КИЕВ. 23 января. УНН. Евросоюз ввел новые персональные санкции против высокопоставленных чиновников из Венесуэлы и КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое агентство dpa.

Такое решение было принято в понедельник, 22 января, Советом министров иностранных дел ЕС.

Новые санкции введении в виде замораживания счетов и запрета на путешествия против семи ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет о главе МВД страны Нестор Реверол, директора службы государственной безопасности и тайной политической полиции Густаво Гонсалеса Лопеса, а также первого заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Все они, как считают в ЕС, причастны к нарушению прав человека в латиноамериканской стране, а также принципов правового и демократического государства.

Так Евросоюз отреагировал на противозаконные действия правительства Мадуро против демократической оппозиции.

Кроме того, ЕС ввел санкции против еще 17 граждан КНДР. Как отмечается в объяснении к этому решению, эти лица пытались обойти санкции, введенные Совбезом ООН против Пхеньяна в связи с развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. В результате на сегодняшний день в санкционный список ЕС находятся 58 граждан КНДР и 10 северокорейских организаций. Он дополняет аналогичный список ООН, в который внесены еще 79 человек и 54 организации.

Как сообщал УНН, Украина работает над усилением санкции как со стороны США, так и Евросоюза и Большой семерки.