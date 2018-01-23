В США умерла самая пожилая актриса Голливуда

КИЕВ. 23 января. УНН. Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла на 106 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Deadline.

По информации издания, Сойер умерла во вторник в своем доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается.

Актриса была старейшей в Голливуде, которая продолжала работать. Она продолжала сниматься до конца 2017 года. На счету актрисы более 140 фильмов и сериалов. Сойер снялась в таких известных фильмах, как “Тупой и еще тупее”, “Ананасовый экспресс” и “Когда Гарри встретил Салли”.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан.