Американец может купить в Украине в три раза больше курицы, чем у себя на родине

КИЕВ. 23 января. УНН. Если бы америкацу пришлось потратить всю свою зарплату на покупку куриного мяса, в Украине он приобрел бы в три раза больше, нежели на родине. Об этом свидетельствуют данные Службы экономических исследований министерства сельского хозяйства США и отечественного Госстата, передает УНН.

Так, в декабре прошлого года 1 кг куриного мяса в Америке стоил около 4 долл., что эквивалентно 116 грн, или почти 3 кг аналогичного мяса украинского производства.

Если в расчет брать среднестатистическую зарплату американца в размере 3300 долл. в месяц, выходит, что у себя на родине он может приобрести 825 кг куриного мяса, а в Украине — почти 2334 кг. Таким образом, куриное мясо украинского производителя дешевле американского почти в три раза.

При этом напомним, что бюджет господдержки американского производителя в сотни раз больше, чем украинского. Согласно информации профильного института в США, Министерство сельского хозяйства Америки ежегодно тратит 25 млрд долл. на дотации своим фермерам. Причем большую их часть, а это около 85%, получают только крупные производители.

В то же время Украина выделила в 2018 году фермерам 6 млрд грн, из которых только 2 млрд грн предназначено на бюджетные дотации животноводам. Даже если предположить, что половину из этих дотаций поделят между собой крупные производители курятины, этих денег может не хватить для удержания ценовых колебаний на рынке, утверждают эксперты.

Они указывают, что в 2018 году бюджет дотаций был сокращен в два раза, и теперь составляет всего треть от необходимого минимума.

“Цены на мясные продукты в Украине во многом зависят от государственной политики. 2017 год — яркий пример того, как правильная государственная поддержка способна стабилизировать потребительский рынок. На фоне неблагоприятных явлений в сфере животноводства, в частности африканской чумы свиней, уменьшение поголовья скота и т.д., производители курицы впервые за долгое время чувствовали себя более-менее комфортно. Так называемые дотации способствовали удержанию цен на курицу от резкого скачка. Более того, в конце года стоимость курицы даже несколько снизилась”, — рассказал П.Мороз.