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Независимая ассоциация банков судиться с НАБУ из-за аббревиатуры

Независимая ассоциация банков судиться с НАБУ из-за аббревиатуры

КИЕВ. 23 января. УНН. Независимая ассоциация банков Украины судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за аббревиатуры названия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины, передает УНН.

"Уже третий год длится переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины, целью которого является добиться от молодого государственного правоохранительного органа уважения с действующему законодательству. Оппоненты выступают за свое видение и свое право на аббревиатуру НАБУ, апеллируя к статьям Гражданского и Хозяйственного кодексов, законов и сведений Единого государственного реестра... Похоже на то, что НАБУ (Ассоциации) придется обращаться в НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему", - говорится в сообщении.

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Напомним, Независимую ассоциацию банков Украины (НАБУ) создали 4 ноября 2011. На учредительном собрании представители 80 отечественных банков дали своему детищу имя, а затем и аббревиатуру.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) образовано указом Президента Украины 16 апреля 2015 года. Бюро расследует коррупционные дела, к которым причастны госслужащие категории "А".

Источник: УНН
Теги: суд, НАБУ
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