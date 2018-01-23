Производитель курятины МХП вывел Винницкую область в лидеры агропрома

КИЕВ. 23 января. УНН. Производитель курятины "Мироновский хлебопродукт" вывел Винницкую область в лидеры Украины по поставкам продукции животноводства. Об этом свидетельствует опубликованный Государственной фискальной службой рейтинг аграрных регионов, передает УНН.

"В разрезе областей - основных поставщиков продукции животноводства ситуация не во всем совпадает с общеаграрным рейтингом, поскольку сильно зависит от корпоративного сектора - размещения крупнотоварного производства. В частности, даже одного крупного предприятия достаточно, чтобы вывести регион в лидеры: в Винницкой области (первое место рейтинга) расположены основные мощности гиганта "Мироновский хлебопродукт", - говорится в аналитике ГФС.

Холдинг "Золотоношский бекон" вывел на второе место Черкасскую область, а компания с датскими инвестициями "Даноша", занимающаяся свиноводством, обеспечила попадание в ТОП-10 вовсе не сельскохозяйственной Ивано-Франковской области.

Молочной продукцией Украину обеспечивают Винницкая, Полтавская, Житомирская, Хмельницкая и Львовская области.

Традиционно "сладкие" области - это Винницкая, Полтавская и Хмельницкая. Здесь самые большие посевы сахарной свеклы и основное количество сахарных заводов в стране.

Трудовая структура отрасли в основном соответствует региональной концентрации АПК. Из 2,866 млн человек, занятых в сельском хозяйстве, 205,8 тыс. работают в Винницкой области, 167,5 тыс. - в Харьковской и 147,2 тыс. человек - в Черкасской.

Напомним, Винницкая птицефабрика МХП производит почти 1 млн тонн мясных изделий в сутки.

Как сообщал УНН, МХП признан лучшим работодателем года.