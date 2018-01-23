Американец потратит выигрыш в лотерею на обучение дочери в колледже

КИЕВ. 23 января. УНН. Житель города Ньюпорт выиграл в лотерею Powerball 150 тыс. долл. Об этом сообщает WMC-TV, передает УНН.

Счастливчика зовут Джефри. Он приобрел лотерейный билет в местном магазине.

Сообщается, что американец планирует положить выигранные деньги на свой банковский счет, а в будущем оплатить обучение его дочери в колледже.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 281 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.