В ПАСЕ приняли резолюцию о языках нацменьшинств

КИЕВ. 23 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о языках нацменьшинств. Об этом сообщается на официальной странице ПАСЕ, передает УНН.

В резолюции и рекомендации, которая базируется на докладе Розы Хоффманн (Венгрия, EPP / CD), Ассамблея отметила, что только 25 из 47 государств-членов ратифицировали собственную хартию Совета Европы о поощрении языкового многообразия, а также некоторые из них не представили доклады своему контролирующему органу.

Парламентарии настоятельно призвали правительства сотрудничать с механизмом мониторинга устава, а также осуществить ряд других мероприятий для поддержки выступающих меньшинств или региональных языков во всей Европе.

Кроме того, ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы делать больше для защиты языков меньшинств и призвала к созданию ежегодной премии для стран, которые активно продвигают их использование.

Добавим, что резолюция была принята анонимным голосованием.

Ранее сообщалось, что любые попытки возвращения российской делегации в ПАСЕ будут блокироваться украинской делегацией до того момента, пока РФ не будет соблюдать все требования.