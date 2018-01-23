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Для жителей Донбасса в 2018 году будет упрощен механизм регистрации на ВНО

Для жителей Донбасса в 2018 году будет упрощен механизм регистрации на ВНО

КИЕВ. 23 января. УНН. Механизм регистрации внешнего независимого оценивания для лиц, проживающих и обучающихся на временно оккупированных территориях государства, в 2018 году будет упрощен. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

"Для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, а также для участников антитеррористической операции будут созданы более легкие  условия регистрации. В частности, это облегчение состоит в том, что они, в связи с тем, что недостаточно хорошо работают средства связи, в том числе почта с соответствующими территориями, смогут отправлять соответствующие комплекты документов до региональных центров оценивания качества образования не только в бумажном виде - им будет дано право направлять и в электронном виде электронными письмами", - отметил он.

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Кроме этого, по его словам, соответствующая категория лиц будет иметь право пройти регистрацию во время дополнительного времени с 3 по 21 мая.

Однако лица, которые воспользуются таким правом, смогут пройти ВНО исключительно в дополнительную сессию.

Как сообщал УНН, регистрация на ВНО продлится с 6 февраля по 19 марта.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВНО
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