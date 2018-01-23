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В ПАСЕ венгерские политики продвигали тему автономии нацменьшинств - Геращенко

В ПАСЕ венгерские политики продвигали тему автономии нацменьшинств - Геращенко

КИЕВ. 23 января. УНН. При обсуждении в ПАСЕ резолюции о поддержке региональных языков, некоторые венгерские политики говорили, что для наилучшим методом реализации потребностей нацменьшинств будет автономия. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, член украинской парламентской группы в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает УНН.

"При обсуждении в ПАСЕ резолюции о поддержке региональных языков некоторые венгерские политики, продвигая тему развития языков нацменьшинств снова говорили, что лучше для реализации потребностей нацменьшинств - автономия. Эту тему некоторые венгерские и другие политики активно продвигают. Считаю очень опасным, когда для внутриполитических целей, для мобилизации своего внутреннего электората политики используют такие деликатные темы, как язык, защита культурных и гуманитарных потребностей меньшинств и пытаются навязать свою повестку дня другим. Под такими заявлениям прячутся скрытые территориальные претензии, сепаратистские призывы и призывы к федерализму", - заявила И.Греащенко.

Нардеп добавила, что Украина будет четко стоять на позиции соборности и единства государства, и "государство обязано поддерживать и демонстрировать политику протекционализма для единственного государственного языка".

"В то же время (Украина будет - ред.) создавать все условия для развития и функционирования языков нацменьшинств, но это не требует никаких автономий", - резюмировала И.Геращенко

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о языках нацменьшинств.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина, языки, Совет Европы
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