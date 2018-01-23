Президент подписал представление на назначение новых членов ЦИК

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Петр Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончание срока и срока их полномочий.

"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - отметил Президент.

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

"Сегодня я рад, что наконец все фракции, внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления ", - сообщил Президент.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины начнет свою работу с блока экономических вопросов, которые не успели рассмотреть на прошлой сессии.