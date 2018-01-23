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Порошенко отправится с трехдневным рабочим визитом в Швейцарию

Порошенко отправится с трехдневным рабочим визитом в Швейцарию

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 24-26 января посетит с рабочим визитом Швейцарию, во время которого примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

"Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?", примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Ukrainian House Davos", - говорится в сообщении.

Президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в четверг, 25 января, ожидается выступление Президента Украины Петра Порошенко.

 

Источник: УНН
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