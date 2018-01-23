В Украине очереди в детсады уменьшились почти вдвое

КИЕВ. 23 января. УНН. За последние два года очереди в детские сады уменьшились в 1,8 раза. Такие данные обнародовал в Twitter вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает УНН.

“В 2015 году в очереди в детские сады было 95 тыс. детей. Сейчас — 52 тыс. Есть амбициозная задача — за три года ликвидировать очередь”, - отметил он.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в Украине падает рождаемость.

В частности, по данным Госстатистики численность населения стремительно уменьшается. По итогам января — ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек или на 0,43%. При этом остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 64 живорожденные.

За 10 месяцев 2017 года в Украине родилось 306 372 ребенка. При этом в 2016 году родилось 397 тыс. детей, а в 2015 — 411,8 тыс. человек.

Напомним, в Украине планируется создать к 2020 году дополнительно 96,15 тыс. мест в детских садах.