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Убийство на первом свидании: жителя Закарпатья взяли под стражу

Убийство на первом свидании: жителя Закарпатья взяли под стражу

УЖГОРОД-КИЕВ. 23 января. УНН. Тячевский районный суд избрал меру пресечения закарпатцу, который во время первого свидания утопил свою землячку. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, 32-летний житель с. Калины Тячевского района будет находиться под стражей в течение двух месяцев без возможности внесения залога.

"Тячевский районный суд изучил доказательную базу, которую собрали полицейские, и избрал подозреваемому в убийстве в Дубовом меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, 15 января этого года в реке Тересва в пгт Дубовое нашли тело 21-летней местной жительницы. Специалисты Дубовского отделения полиции, Тячевского отдела и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области расследовали убийство и выяснили, что преступление совершил 32-летний житель с. Калины Тячевского района.

Как ранее сообщал УНН, закарпатку во время первой встречи убил мужчина, с которым она познакомилась в соцсети.

Источник: УНН
Теги: убийство, Закарпатье
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