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Фильм "Форма воды" получил 13 номинаций на Оскар

Фильм "Форма воды" получил 13 номинаций на Оскар

КИЕВ. 23 января. УНН. Мелодраму Гильермо дель Торо "Форма воды" номинировали в 13 категориях премии Американской киноакадемии, сообщает УНН.

В частности, фильм номинирован в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший режиссер" (Гильермо дель Торо), "Лучшая актриса" (Салли Хоуккинс), "Лучшая женская роль второго плана" (Октавиа Спенсер), "Лучшая мужская роль второго плана" (Ричард Дженкинс), "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж", "Лучшая музыка", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж".

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Напомним, 23 января в Лос-Анджелесе объявили всех номинантов на премию "Оскар-2018".

Источник: УНН
Теги: Оскар
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