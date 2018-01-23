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Новости: Криминал
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В Одессе полиция со стрельбой задержала "криминальных туристов" из Грузии

В Одессе полиция со стрельбой задержала "криминальных туристов" из Грузии

ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. Полиция Одессы разоблачила группу "криминальных туристов". Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает УНН.

"Задержали злоумышленников по горячим следам во время совершения очередного ограбления в Киевском районе Одессы. Во время задержания преступники оказали сопротивление, умышленно совершили наезд на офицера патрульной полиции и совершили столкновение с патрульным авто. Полицейские использовали табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела. Негодяев задержали", - отметил Головин.

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Похищенное имущество, драгоценности и личные вещи возвращены хозяину. Задержанные злоумышленники оказались гражданами Грузии. В настоящее время проводится расследование.

Источник: УНН
Теги: Одесса, полиция, Грузия, задержание
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