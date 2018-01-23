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В США произошла стрельба в школе, есть погибшие

В США произошла стрельба в школе, есть погибшие

КИЕВ. 23 января. УНН. В результате стрельбы в американской старшей школе в штате Кентукки один человек погиб, еще несколько ранены. Об этом сообщает AP со ссылкой на сообщение губернатора Мэтта Бевина в Twitter, передает УНН.

В сообщении Бевин заявил, что это произошло в старшей школе округа Маршалл на юго-западе штата Кентукки.

По его словам, подозреваемый в стрельбе был взят под стражу. Школа расположена примерно в 120 милях к юго-западу от Нэшвилл, штат Теннесси.

Как сообщал УНН, 22 января в одной из американских школ в округе Эллис, штат Техас, произошла стрельба. Полиции удалось задержать нападавшего, один человек пострадал.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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