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В суд передано дело в отношении трех чиновников за продажу акций судостроительного завода

В суд передано дело в отношении трех чиновников за продажу акций судостроительного завода

КИЕВ. 23 января. УНН. Генпрокуратурой завершено досудебное расследование в отношении трех руководителей структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины и Генеральных директоров ПАО "Черноморский судостроительный завод" и ПАО "Херсонский судостроительный завод". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Следователями Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в отношении трех руководителей структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины и Генеральных директоров ПАО "Черноморский судостроительный завод" и ПАО "Херсонский судостроительный завод", которые подозреваются во внесении заведомо ложных сведений в Акт итоговой проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ГАХК "ЧСЗ", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что вышеуказанные должностные лица, проведя проверку, изучив необходимые документы и достоверно зная, что пункты приватизационного договора не выполнены, с целью создания искусственных оснований для предоставления возможности ПАО "Херсонский судостроительный завод" распоряжаться пакетом акций без согласия Фонда государственного имущества Украины и непринятия мер по стороны Фонда относительно применения штрафных санкций или расторжения Договора в связи с его неисполнением, внесли в официальный документ - Акт итоговой проверки, заведомо ложные сведения о выполнении покупателем условий договора в полном объеме.

"22 января 2018 обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ГПУ.

Напомним, ГПУ осенью прошлого года сообщила о подозрении должностным лицам Фонда государственного имущества, руководителям ПАО "Херсонский судостроительный завод" и ГАХК "Черноморский судостроительный завод".

Источник: УНН
Теги: ГПУ
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