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Социологи обнародовали рейтинг недоверия политикам

Социологи обнародовали рейтинг недоверия политикам

КИЕВ. 23 января. УНН. Рейтинг недоверия среди политиков по состоянию на декабрь 2017 года возглавили бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом говорится в общенациональном исследовании, которое провел фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Центром Разумкова, передает УНН.

Согласно опросу, в Украине нет ни одного политического лидера и общественного деятеля, доверие к которому преобладало бы над недоверием.

В частности, согласно выводам исследования, наибольшее недоверие граждане выразили к Арсению Яценюку (баланс доверия/ недоверия составляет - 81%), Арсена Авакова (-75%), Александра Турчинова (-75%), Юрия Луценко (-75%), Андрея Парубия (-72%).

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Продолжают этот рейтинг, согласно опросу, Виктор Медведчук (-70%), Олег Ляшко (-67%), Петр Порошенко (-62%), Дмитрий Ярош (-62%), Надежда Савченко (-61%), Юрий Бойко (-58%), Михаил Саакашвили (-58%), Владимир Гройсман (-56%), Юлия Тимошенко (-53%), Виталий Кличко (-52%), Вадим Рабинович (-48%), Ирина Геращенко (- 46%), Андрей Садовый (-43%), Валерия Лутковская (-39%), Оксана Сыроед (-31%), Анатолий Гриценко (-25%). Относительно лучшим является уровень баланс доверия/ едоверия к Владимиру Зеленскому (-11 %) и Святославу Вакарчуку (-5%).

Отмечается, что опрос был проведен с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие 2004 человека в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: УНН
Теги: социология, недоверие
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