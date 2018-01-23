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Украина оплатила более 2,5 млн долларов взноса в бюджет ООН

Украина оплатила более 2,5 млн долларов взноса в бюджет ООН

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на 19 января 2018 года 13 государств-членов ООН оплатили полный взнос в регулярный бюджет организации, и Украина попала в топ-7 стран, взносы которых поступили первыми, передает УНН со ссылкой на Twitter миссии Украины при ООН, передает УНН.

"Украина в топ-7 государств-членов ООН, которые вовремя выполнили свои обязательства по взносам в регулярный бюджет ООН в 2018 году. Наша доля составила 2 503 629 долл. США", - говорится в сообщении.

13 государств-членов, которые оплатили свои регулярные бюджетные средства в полном объеме в течение 30-дневного срока: Армения, Берлин, Венгрия, Либерия, Польша, Южный Судан и Украины - 10 января 2018, Австралия, Новая Зеландия, Латвия, Швейцария, Канада и Люксембург - с 17 по 19 января 2018 года.

Как сообщал УНН, в годовой план мероприятий ООН внесли урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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