Муженко встретился с специальным представителем США Волкером

КИЕВ. 23 января. УНН. Генерал армии Украины Виктор Муженко встретился с специальным представителем США Куртом Волкером. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

"Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко во вторник 23 января провел встречу со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи генерал армии Украины Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также участие в встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым посетит Украину.