На заседание комитета ПАСЕ прибыли представители РФ - Геращенко

КИЕВ. 23 января. УНН. На заседание одного из комитетов ПАСЕ прибыли представители Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины, член украинской парламентской группы в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает УНН.

"Первый эд-хок комитет в ПАСЕ. И уже примчались приглашенные русские. За ними сонм ТВ-камер и карманный Педро Аграмунт, который также примчался на комитет. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно. Украинская делегация готовится к дебатам", - говорится в сообщении.

Она добавила, что сейчас на заседании комитета присутствует только глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Они же боятся большого присутствия украинцев. Примчались представители секретариата ПАСЕ, что мол, от делегации можно только одного представителя и попросили, чтобы остался только глава делегации В.Арьев", - резюмировала И.Геращенко.

Ранее И.Геращенко заявила, что любые попытки возвращения российской делегации в ПАСЕ будут блокироваться украинской делегацией до того момента, пока РФ не будет соблюдать все требования.