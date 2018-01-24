В Тернополе прошел "День израильской медицины"

КИЕВ. 23 января. УНН. Так, 19 января в Тернополе израильские врачи провели приемы, консультации, мастер-классы и лекции для украинских коллег. Об этом на своей странице в Facebook написал Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков, передает УНН.

Мероприятие прошло под его патронатом и было организовано “Еврейским фондом поддержки Украины” и председателем Наблюдательного совета “Объединение иудейских религиозных организаций Украины” Павлом Фельдблюмом.

“Мы, израильтяне, с благодарностью относимся к любым знакам поддержки Израиля, и, понимая непростую ситуацию в Украине, которая сложилась сегодня, не можем не выразить свою поддержку. Тем более, каждый из нас имеет украинские корни. Мой прадед, например, был одним из основателей службы скорой помощи в Киеве в начале прошлого века”, — рассказал израильский врач Александр Штурман.

Каждый из медиков — кардиолог Александр Штурман, ортопед Михаил Райхель и окулист Валерий Берсудский — пообщался с врачами и пациентами и поделился опытом в профильном отделении.

Руководитель департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук отметил: “Это был очень полезный визит. Наши врачи смогли пообщаться со своими израильскими коллегами, ознакомиться с последними медицинскими технологиями. Мы получили ориентиры для личного развития, увидели свои слабые и сильные стороны, и очень благодарны израильтянам за довольно высокую оценку уровня тернопольских врачей”.

Во время визита израильские врачи предоставили консультации десяткам пациентов, обсудили последние новации медицины и пути сотрудничества с тернопольскими врачами.

“Хорошо, что никому не надо ждать, чтобы делать мир лучше. Это написала в своем дневнике маленькая Анна Франк. Я убежден, что, в этих словах есть большая мудрость. Уверен, что Украину посетят еще не раз и израильские врачи, и израильские меценаты, и израильские инвесторы. Впереди много работы, поэтому объединяем усилия для улучшения этого мира уже сегодня. Не надо ждать!”- отметил председатель Наблюдательного совета “Объединения иудейских религиозных организаций Украины” Павел Фельдблюм.

Среди дальнейших планов организаторов — провести “Дни израильской медицины” в других городах Украины.

“Я счастлив, что смог присоединиться к организации этого важнейшего мероприятия. Такие события как нельзя лучше подтверждают искреннюю дружбу, которая существует между израильским и украинским народами. Буду прилагать все усилия для того, чтобы "Дни израильской медицины" стали доброй традицией и прошли в разных уголках Украины”, — подчеркнул Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.