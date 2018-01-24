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Теракт в Кабуле: управление Гоструда Кировоградской области расследует гибель двух украинцев

Теракт в Кабуле: управление Гоструда Кировоградской области расследует гибель двух украинцев

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Управление Гоструда в Кировоградской области проводит расследование гибели во время теракта в Кабуле двух украинских работников. Об этом сообщила пресс-служба Управления Гоструда в Кировоградской области, передает УНН.

"В адрес Управления поступило сообщение о групповом несчастном случае во время террористического нападения на отель Intercontinental в г. Кабул. Среди погибших - командир воздушного судна - инструктор и инженер по техническому обслуживанию воздушных судов ПАО "Международная акционерная авиационная компания "УРГА" - Украина, г. Кропивницкий", - сообщили в пресс-службе.

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Также в пресс-службе добавили, что с декабря 2017 года и на момент наступления несчастного случая эти работники находились в командировке в Афганистане и работали по контракту с компанией "KAM AIR" (резидент Исламской Республики Афганистан). Комиссией Управления Гоструда в Кировоградской области проводится специальное расследование несчастного случая.

Как сообщал УНН, теракт в Кабуле унес жизни 7 украинцев, но есть опасения о большем количестве жертв.

Источник: УНН
Теги: Украина, теракт, расследование, Кабул
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