Чебуреки, стаканчики и сигареты: чем киевляне наполнили новые контейнеры для сбора опасных отходов

КИЕВ. 23 января. УНН. Установленные в столице контейнеры для сбора опасных отходов киевляне заполнили бытовыми отходами. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевкоммунсервис" на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не успели новенькие контейнеры для опасных отходов появиться в городе, как "культурные" люди активно начали их заполнять. Содержимое контейнера по ул. Ярославов Вал, 19 по состоянию на 22 января 2018 года: горстка отработанных батареек, десяток ламп экономок, три чебуреки, пачки из-под сигарет, одноразовые стаканчики и использованная бумага. Комментарии, как говорится, излишни. Только один вопрос: нужны ли нам эти нововведения?", - говорится в сообщении.

Напомним, первые контейнеры для сбора опасных отходов в Киеве начали устанавливать на этой неделе. Планируется, что всего будет установлено 140 таких контейнеров.

До недавнего времени в Украине вообще отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей.

С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.