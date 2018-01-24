Пункт пропуска "Дзвинкове" на границе с Венгрией будет работать на три часа дольше

УЖГОРОД-КИЕВ. 23 января. УНН. С 1 февраля 2018 года международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Дзвинкове-Лонья" на границе с Венгрией, изменит режим функционирования и будет работать на три часа дольше. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

"Сейчас пункт пропуска работает с 9.00 до 17.00 по киевскому времени. С 1 февраля 2018 года пропуск лиц и транспортных средств через границу будет осуществляться с 8.00 до 19.00", - сообщила УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок через украинско-венгерский рубеж в пределах пункта пропуска "Дзвинкове-Лонья".