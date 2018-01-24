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В Турции заявили, что готовы предпринять любые меры безопасности

В Турции заявили, что готовы предпринять любые меры безопасности

КИЕВ. 23 января. УНН. Турция будет стремиться избежать любых столкновений с США, Россией или Сирией, но готова предпринять любые шаги, необходимые для ее безопасности. Об этом заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Reuters. 

Так, США и Россия, которые имеют вооруженные силы в Сирии призвали Турцию проявить сдержанность в своей кампании “Операция “Оливковая ветвь” в Африне, направленной против террористической организации “Радикальная партия Курдистана”.

В Турции, в свою очередь, отмечают, что операция “Оливковая ветвь” преследует цель уничтожить террористов и не направлена против какой-либо этнической группы. Одной из основных причин, пробудивших Анкару провести операцию в Африне, является уважение к территориальной целостности Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Арабской Республики Египет считает военную операцию Турции против курдов на северо-западе Сирии в районе города Арфин подрывом усилий дипломатического урегулирования конфликта и нарушением существующих политических решений.

Источник: УНН
Теги: безопасность, Турция
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