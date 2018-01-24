Полиция выяснила, кто сгорел в Lexus неподалеку от Кропивницкого

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Полиция установила личность человека, который сгорел в автомобиле Lexus недалеко от Кропивницкого. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП в области.

"12.11.2017 года на территории Кировоградского района было обнаружено сгоревший автомобиль. В настоящее время удалось установить личность потерпевшего, сейчас работники полиции продолжают расследовать уголовное производство по факту умышленного убийства, делают все возможное для установления обстоятельств происшествия, подозреваемых в совершении преступления и привлечения их к ответственности", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном подземном паркинге сгорело авто

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, тело принадлежит предпринимателю из Кропивницкого Олегу Крикуненко.