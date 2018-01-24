Россия планирует открыть "крымский Лас-Вегас" в сентябре 2019 года
КИЕВ. 23 января. УНН. На территории незаконно оккупированного Крыма в сентябре следующего года планируют открыть "игорную зону". Об этом сообщил во вторник журналистам "глава" аннексированного Российской Федерацией региона Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"2019 год, сентябрь - игорная зона должна функционировать (в Крыму)", - сказал Аксенов.
По его словам, создана в конце 2017 года года рабочая группа "по отбору земельного участка для размещения игорной зоны "предварительно уже определила местоположение будущего "крымского Лас-Вегаса".
"Предварительно участок есть... До 1 февраля рабочая группа должна все выводы дать", - добавил Аксенов.
Он сообщил, что в игорной зоне есть инвестор, готовый "зайти в проект", но "глава" региона не стал называть его имя, вспомнив о санкциях.
"Есть большой оператор, готовый зайти на реализацию проекта... Есть нюансы, в основном они связаны с режимом санкций, поэтому есть необходимость сохранять инкогнито о том, кто это будет делать", - отметил Аксенов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и на Кубани.