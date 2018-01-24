В Житомирской области завершили следствие относительно нацгвардейца, который убил человека

КИЕВ. 23 января. УНН. Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины сегодня направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины в Житомирской области по обвинению в умышленном убийстве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины... 23.01.2018 года направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего С. отдельного отряда специального назначения Западного территориального управления Национальной гвардии Украины в Житомирской области по обвинению в умышленном убийстве гр. П.", - говорится в сообщении.

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Как установило следствие 2 апреля 2017 находясь в заброшенном помещении в одном из населенных пунктов Житомирской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя их общественно опасные последствия в виде наступления смерти человека и желая их наступления, действуя умышленно, с целью причинения смерти с целью мести вышеуказанный военнослужащий С. достал из личного рюкзака нож и нанес смертельные удары гр. П.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

"В ходе досудебного расследования старшим следователем собрана неопровержимые доказательства того, что убийство инкриминируется по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. В настоящее время обвиняемый военнослужащий С. находится под стражей и ожидает рассмотрения судебного производства, за указанное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.