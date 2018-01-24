ЕС усилит контроль за криптовалюта на предмет отмывания средств
КИЕВ. 23 января. УНН. Европейская комиссия намерена усилить контроль за криптовалютой, включая биткоин, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, обнародованном на сайте ЕК, передает УНН.
"В декабре я написал европейским органам надзора, попросив их обновить свои предупреждения с точки зрения финансовой стабильности и защиты инвесторов. Это произойдет в скором времени. Обновленные правила борьбы с отмыванием денег, о которых мы договорились в декабре, имеют поместить криптовалютные биржы и поставщиков кошельков в рамках контроля отмывания денег," - сказал вице-президент ЕК.
По его словам, это будет означать меньшую анонимность и большую прослеживаемость благодаря улучшенному механизму идентификации клиентов и надлежащей проверке.
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Домбровскис призвал все государства-члены как можно быстрее перенести новые правила, согласованные в прошлом месяце.
"Криптовалюта может иметь последствия для многих других сфер, в том числе для центральных банков. Вот почему я намерен объединить ключевые органы власти и частного сектора на круглом столе на высоком уровне, чтобы кратко оценить ситуацию в долгосрочной перспективе за пределами существующих рыночных тенденций", - отметил он.
Отметим, 20 декабря вице-президент Европейской Комиссии призвал европейских регуляторов срочно обновил финансовые правила, чтобы противостоять нестабильности биткойна, после того, как криптовалюта подорожала с 1000 дол. до 20000 дол. за год.