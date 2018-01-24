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Второй тур выборов Комиссара СЕ по правам человека пройдет 24 января

Второй тур выборов Комиссара СЕ по правам человека пройдет 24 января

КИЕВ. 23 января. УНН. Завтра, 24 января, в Совете Европы состоится второй тур выборов Комиссара СЕ по правам человека. Об этом в сети Facebook сообщила представитель украинской делегации, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня состоялся первый тур выборов Комиссара СЕ по правам человека. За пост боролись министр юстиции Словении, представитель Франции и Дуня Миятович, которая долго была представителем ОБСЕ по вопросам свободы слова. Украинская делегация встречалась и имела подробные дискуссии со всеми кандидатами. Во второй тур вышли представитель Франции и госпожа Миятович. Завтра - второй тур и будет определен новый КомиссараСЕ по правам человека", - говорится в сообщении.

Напомним, на заседание одного из комитетов ПАСЕ прибыли представители Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: выборы, Совет Европы, комиссар
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