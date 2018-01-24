Невестка Порошенко в Давосе рассказала об украинских агростартапах, интересных зарубежным инвесторам

ДАВОС-КИЕВ. 23 января. УНН. В украинском агросекторе есть очень много стартапов, которые могут быть интересны международным инвесторам. Об этом в комментарие УНН рассказала основатель и руководитель проекта Agrohub Юлия Порошенко, в кулуарах економического форума в Давосе.

“Агросектор в Украине действительно обладает большим потенциалом. У меня есть большое желание поделится наработаным опытом и соединить во-первых агросектор и IT. Очень интересно и важно соединить Украину и мир, с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения технологических компаний, которые могут, в том числе, улучшить эффективность наших компаний”, — пояснила она.

По словам Порошенко, её выступление на форуме имеет три основных посыла.

“Во-первых, мы хотели донести до инвесторов, что в Украине очень много стартапов, которые могут быть интересны для них, и мы, как компания, как Agrohub, занимаемся тем, что выбираем лучшие, и мы делаем их еще лучше. Через практику, знания, нетворк, и у нас уже складывается база стартапов, которые мы можем предоставить потенциальным инвесторам”, — рассказала основатель она.

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Вторым пунктом Порошенко назвала стремление привлечь в Украину международных инвесторов, а третим тот факт, что в Украине начинает создаваться инновационная платформа, которая среди прочего будет контактировать с подобными инновационными платформами по всему миру.

Порошенко также привела нескольо примеров, как новые технологии могут быть применены и иметь успех в агросфере.

“Например, если вы заговорили о безпилотниках, Kray technologies — это специальный дрон, который может опрыскивать посевы”, — рассказала она.

Она также отметила, что постепенно рынок труда меняется — на смену традиционным професиям приходят нове, происходит это и в агросекторе.