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Украинские спортсмены представили форму для Олимпиады-2018

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КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня состоялась церемония отправления украинской сборной на XXIII зимние Олимпийские игры в Южной Корее, во время которой состоялась презентация новой спортивной формы, передает УНН.

Презентовали форму чемпионы и призеры Олимпийских игр. Среди них Наталья Добрынская, Юрий Чебан, Елена Петрова, Денис Беринчик, Дмитрий Мыцак, Юлия Левченко и другие.

Спортсмены устроили перформанс на сцене, после чего продефилировали в новой форме.

Дизайн коллекции на зимнюю Олимпиаду 2018 разработала молодая команда украинских дизайнеров совместно с членами Комиссии атлетов НОК. При разработке были учтены пожелания спортсменов.

Новый принт зимней Олимпийской коллекции "Золотой колос" - это абстрактное отражение национального символа Украины - желтого пшеничного поля на голубом фоне.

Новая форма включает в себя более 50 наименований спортивной экипировки, предназначенное как для парадного, так и для повседневной носки.

Напомним, украинские спортсмены получили 32 лицензии на участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Источник: УНН
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