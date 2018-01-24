Сотрудники Нацагентства по розыску активов несколько часов прорывались в "квартиру Клименко"

КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники Нацагентства по розыску активов вместе с полицией и КОРДом из-за сопротивления и препятствия несколько часов прорывались в "квартиру Клименко", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выполняя постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передал ее в управление компании-управителю по договору", - говорится в сообщении.

В агентстве поблагодарили за конструктивное сотрудничество Главную военную прокуратуру ГПУ, Национальную полицию и спецподразделение КОРД.

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"Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление компании-управляющему", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем квартиры № 32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

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В частности, 5 января 2018 года между Национальным агентством и Обществом с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЦЕНТР НАВИГАТОР" (код ЕГРПОУ 35121843) (далее - Управляющий) заключен Договор управления активами № 21 от 5 января 2018 года, согласно которому Национальным агентством квартиру передано Управителю. В Государственном реестре прав на недвижимое имущество 5 января 2018 года зарегистрирован Управляющим иного вещного права на квартиру - управление имуществом.

Скорее всего, речь идет о конфискации имущества, что фигурирует в расследовании коррупционной деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.