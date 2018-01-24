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ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе

ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе

КИЕВ. 23 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе. Соответствующее решение было принято во время сессии ПАСЕ, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что во время дискуссии по отчету, докладчик Эгидиус Варейкис отметил, что поддержка документа станет “шагом вперед к созданию сильного ответственного государства”.

“Имеет место общее понимание последствий, и то, что они серьезны, и страна, которая виновна и несет ответственность, это страна-член Совета Европы... Поддержка доклада станет шагом вперед к созданию сильного ответственного государства, которое может защитить себя”, — заявил Эгидиус Варейкис.

Добавим, что в резолюции упоминается и принятый украинским парламентом закон о реинтеграции. Также были приняты поправки, касающиеся требования освобождения заложников, недопустимости нарушения их прав.

Также прошла поправка с условием, что РФ должна выполнять все предыдущие резолюции, касающиеся Крыма и Донбасса.

Напомним, во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы был представлен отчет “Гуманитарные последствия войны в Украине”, который подготовил депутат литовского сейма и Парламентской ассамблеи Совета Европы Эгидиус Варейкис.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ПАСЕ, война
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