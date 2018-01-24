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Сербия не может вступить в ЕС из-за проблем с границей

Сербия не может вступить в ЕС из-за проблем с границей

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Сербии Александр Вучич рассказал о недавнем заявлении посла Франции о том, что Сербия не может войти в ЕС без решения проблемы с Пришною (столицей частично признанной Республики Косово), передает УНН со ссылкой на happytv.

"Нам нужно подписать обязательное соглашение с Пришною, если мы хотим присоединиться к ЕС. На самом деле, это означает, что у нас нет пограничных проблем, но есть нерешенные вопросы", - сказал он в эфире.

Вучич напомнил недавнее высказывание одного из иностранных дипломатов, который заявил, что Сербия должна заключить юридический документ с Косово, который предусматривает решение вопроса границ. В связи с этим президент сказал, что не будет уклоняться от такой сделки, поскольку это "меньшее зло, так как хорошего решения нет".

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Он добавил, что "через два или два с половиной месяца скажет, что думает по этому вопросу", а если народ его не поддержит, то "это будет поражением его политики".

Также добавил, что кто-то должен решить проблему границ и независимости Косово, хотя никто и не берет на себя ответственность.

Источник: УНН
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