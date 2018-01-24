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В Германии школьника убил одноклассник

В Германии школьника убил одноклассник

КИЕВ. 23 января. УНН. В школе в Люнене (Германия) 14-летнего школьника убил одноклассник. Об этом пишет RP.Оnline, сообщает УНН.

По сообщению полиции, инцидент произошел во вторник утром около 8:00 в здании общеобразовательной школы Кете Кольвиц. Как сообщают свидетели, подозреваемый в нападении атаковал учителя ножом, а 14-летний мальчик, защищая его, подскочил и получил колото-резаные травмы.

Полиция не подтвердила и не опровергла информации, расследование продолжается.

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В сообщении полиции и прокуратуры сказано: "Сейчас в социальных сетях есть слух о том, что атака ни была предназначена для будущей жертвы, ситуация со слухами не подтверждается!"

По словам полиции, как и в случае с подозреваемым, жертва являлась учеником школы. Хотя очевидцы рассказали, что подозреваемый не является больше студентом школы. Скорее всего, он вылетел из школы несколько раз, но хотел вернуться. Во вторник он пришел со своей матерью.

Источник: УНН
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